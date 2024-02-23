В санкционный список ЕС попали пять российских губернаторов
Евросоюз обнародовал список лиц и компаний, попавших в 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли губернаторы пяти областей: Алексей Дюмин (Тульская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Мельниченко (Пензенская область), Павел Малков (Рязанская область), Вячеслав Гладков (Белгородская область).
Помимо них, санкции ввели против глав компаний «Авиатек», «МГ-Флот», «Софрахт», ВНИИРТ, Ульяновского механического завода, председателя парламента ДНР Артема Жоги и «Движения первых».
Кроме того, санкции введены против оборонных предприятий, министров из различных регионов и так далее. Всего в список вошли 106 физических и 88 юридических лиц.
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