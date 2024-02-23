У села Сокуры собралась 3-километровая пробка
Трехкилометровая пробка собралась у села Сокуры. Застой машин произошел из-за перевернутого автомобиля. На крыше лежит белый внедорожник, машина сильно деформирована. Рядом стоит черная поврежденная машина.
Информация касательно пострадавших уточняется. Подобный случай здесь уже не первый. Напомним, в прошлом году из-за аварии возле поселка также собралась пробка протяженностью более чем 12 километров.
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