«Ощущения фантастические»: министр спорта России дал оценку «Играм будущего»

Фото: Фатыхов Динар

Глава Минспорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани. На турнире спортсмены соревнуются в 21-й дисциплине.

— Ощущения фантастические. Такое действо завораживает, самому хочется принять в этом участие. Конечно, я думаю, что эта самая лучшая площадка, чтобы привлечь внимание зрителей и молодежи к проекту «Игр будущего», к фиджитал‑движению. Видим большой интерес к кибердисциплинам и реальный интерес к спорту, — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Матыцин подчеркнул, что у России «великие традиции и они будут продолжены».

«Игры будущего» стартовали в Казани 21 февраля. На церемонии открытия турнира присутствовали президент России Владимир Путин и его коллеги из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской. Соревнования продлятся до 3 марта.

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