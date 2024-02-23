МИД России назвал санкции Евросоюза незаконными

Министерство иностранных дел России отметило незаконность новых санкций со стороны Евросоюза. В ведомстве также добавили, что недружественные акции со стороны Запада подрывают прерогативы СБ ООН и получат своевременный и адекватный ответ.

В министерстве сообщили, что Россия расширила список представителей стран-членов Евросоюза и евроинститутов, которым запрещен въезд в страну. Напомним, Европейский союз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

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Разиль Самигуллин