Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России — в него включили 194 лица

Европейский союз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, сказано в пресс-релизе Европейского совета.

В санкционный список включили 27 организаций, поддерживающих, по мнению ЕС, российский военно-промышленные комплекс. Еще в перечень внесли предприятия из Китая, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции якобы за помощь России в обходе санкций.

— ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала России, таких как электрические трансформаторы, — говорится в заявлении.

Также европейские страны расширили список запрещенных к экспорту в Россию товаров. Уточняется, что это компоненты для разработки и производства беспилотников.



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