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Ереван не направлял официальных уведомлений о приостановке членства в ОДКБ

14:02, 23.02.2024

Ереван не направлял официальные уведомления о приостановке членства в Организации договора о коллективной безопасности. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что в этой ситуации необходимо понять детали. Также Дмитрий Песков добавил: «Будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все».

Ранее сообщалось, что Армения приостановила свое участие в договоре о коллективной безопасности. Премьер-министр республики отметил, что, по его мнению, договор не был выполнен в отношении Армении, в особенности это касается периода 2021—2022 годов.

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Разиль Самигуллин
Общество
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