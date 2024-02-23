Армения приостановила свое участие в ОДКБ

Армения приостановила свое участие в договоре о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в беседе телеканалу France 24.

Он отметил, что, по его мнению, договор не был выполнен в отношении Армении, в особенности это касается периода 2021—2022 годов. По причине этого участие в ОДКБ и было приостановлено. Однако Никол Пашинян добавил, что о закрытии российских баз на территории страны в данный момент речь не идет.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии в Мюнхене заявил, что Ереван не является союзником России по вопросу Украины.

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Разиль Самигуллин