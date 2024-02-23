Минтимер Шаймиев поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев обратился к татарстанцам в честь Дня защитника Отечества.

— От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества сильных и мужественных людей, для которых свобода и безопасность, мир и покой нашей Родины являются священными. Светлая память всем тем, кто исполнил свой долг перед Отечеством ценой своей жизни. Сил и здоровья тем, кто сейчас отстаивает наши рубежи на боевом посту, — заявил Шаймиев.



Как напомнил первый президент республики, этот праздник имеет особое значение для государства. Сейчас Россия является самой большой в мире по пространству и самой богатой по потенциалу страной, подчеркнул Шаймиев. По его словам, федерация не имеет права быть слабой.

— Сегодня, в ответ на попытки недружественных стран уничтожить Россию, народ сплотился вокруг действующего Президента. Владимир Владимирович говорил, что сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества. Я с ним полностью согласен: каждый из нас на своем месте может и должен сохранить, развивать и преумножить все то, что дорого нам всем: наши традиционные ценности и наше единство, — добавил он.

С Днем защитника Отечества татарстанцев поздравил и раис республики Рустам Минниханов. Он выразил признательность всем соотечественникам, с честью выполнявшим свой долг в ходе урегулирования локальных войн и конфликтов, проведения миротворческих миссий.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».