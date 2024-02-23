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Банк Тинькофф снизит ставки по рублевым вкладам

13:02, 23.02.2024

Банк Тинькофф снизит ставки по рублевым вкладам. Актуальные ставки с 27 февраля будут выглядеть следующим образом. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

  • Сроком на 4 месяца банк изменил проценты вклада до 15%, ранее они фиксировались на отметке в 15,4 %.
  • Срок вклада на 5 месяцев составил 14,5%, ранее финансовая организация принимала вложения по 15%.
  • Срок от 7 до 11 месяцев банк оценил в 13%, ранее показатель был выше на 1,5 процентных пункта.
  • Процент на срок от 13 до 17 месяцев составил 12,5%, по сравнению с предыдущими показателями понижение составило 0,5 процентных пункта.
  • Вклады сроком от 18-24 месяцев финансовая организация предлагает под 11,5%, хотя ранее этот показатель составлял 12%.

Данные котировки банка действуют до 27 февраля. Ранее сообщалось, что акции «Тинькофф Банка» резко упали на 5% после сообщений о переезде головной структуры банка с Кипра в Россию.

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Разиль Самигуллин
Общество
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