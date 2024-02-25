Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане растет заболеваемость, Лукашенко не вакцинирован
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 19 по 25 февраля 2024 года. Так, в республике почти 400 заболевших, тест-системами в России воспользовались 50 млн человек, а аэропорт Хитроу получил прибыль.
В Татарстане почти 400 заболевших
- В Татарстане с 12 по 18 февраля коронавирус обнаружили у 397 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 378 человек.
- С 12 по 18 февраля в республиканские больницы попал 132 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 121 заразившихся.
- Еще 287 человек выздоровели за прошедшую неделю. Всего с начала пандемии от инфекции излечились 218 882 жителя республики.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей.
Ученые: вероятность необратимого ухудшения памяти после ковида минимальна
- С 12 по 18 февраля коронавирус выявили у 28 257 россиян. На прошлой неделе этот показатель составлял 24 650 человек.
- За последнюю неделю госпитализировано 3 215 человек.
- На этой неделе выздоровели 27 469 человек, а скончались 106 пациентов.
- Как сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России, мониторинг применения вакцины «Конвасэл» показал, что число заболевших от всех привитых составляет менее 0,77%. Тяжелые случаи, требующие госпитализации, встречались лишь у 0,16% привитых пациентов.
- Коронавирусная инфекция сама по себе не приводит к гибели нервных клеток мозга, поэтому вероятность необратимого ухудшения памяти минимальна. При этом восстановление поврежденных глиальных клеток мозга, влияющих на эти функции, может занять до полугода, сказал ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Нейронет», директор Нейроцентра Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 51 млн жителей России воспользовались тест-системами с 2021 года, в первую очередь это касается выявления коронавирусной инфекции. По ее словам, в России продолжают совершенствовать биологический мониторинг и создавать систему наблюдения за распространяющимися на территории страны инфекциями.
Лукашенко опроверг информацию о своей вакцинации от коронавируса
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал информационным вбросом информацию, что в период пандемии для него был сделан запас вакцины и он привился.
- — Я сегодня прочитал абсурдную вещь: оказывается, во время пандемии для президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцины. Но я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией, — сказал Лукашенко.
- По мнению президента, абсурдность ситуации заключается еще и в том, что вопросы, касающиеся вакцин или каких-либо лекарств для главы государства, не входят в компетенцию обычных медиков. «Какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для президента? Начальник Службы безопасности — единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал», — подчеркнул Лукашенко.
- Аэропорт Хитроу, самый загруженный в Европе, впервые после пандемии COVID-19 получил прибыль на фоне роста спроса на трансатлантические перелеты. Согласно отчету аэропорта, в 2023 году она составила £38 млн (почти $48 млн) до налогообложения по сравнению с убытками в £685 млн ($863 млн) в предыдущем.
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