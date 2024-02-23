Сегодня 123 года со дня рождения первого татарского химика-профессора Гильма Камая

23 февраля 1901 года родился первый татарский профессор-химик Гильм Камай. Также он занимал пост ректора Казанского университета в 1935—1937 годах. Выдающийся научный деятель скончался 13 марта 1970 года.

Гильм Камай — ближайший сотрудник и последователь академика Александра Арбузова, одного из организаторов НИИ имени Бутлерова в Казани, которым он руководил с 1929 года. Казанский химико-технологический институт (сегодня КНИТУ — КХТИ) тоже создавался при его активном содействии: там Арбузов с 1930 по 1960 год руководил кафедрой органической химии. С более подробной историей жизни и деятельности Камая можно ознакомиться в проекте «Реального времени».

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Разиль Самигуллин