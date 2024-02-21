Мосбиржа вводит запрет коротких продаж по распискам Qiwi

Московская биржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи по распискам Qiwi. Информация размещена на сайте торговой площадки.

Запрет коснется и облигаций «КИВИ Финанс». Речь идет о выпуске 001Р-02.

Сейчас бумаги компании стоят в пределах 298 рублей. Акции за сутки упали на 38%. За последние часы расписки Qiwi незначительно отыграли падение. Ситуация с облигациями значительно хуже. Они упали в цене на 51%. Сейчас одну облигацию можно приобрести за 486 рублей.

Сегодня Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации. Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплачивать компенсации вкладчикам «КИВИ Банка» не позднее 6 марта 2024 года. Страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 млрд рублей.



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