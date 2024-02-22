Вячеслав Петушенко рассказал Владимиру Путину о развитии трассы М-12
Президент России Владимир Путин встретился с главами логистических автомобильных компаний в многофункциональной зоне дорожного сервиса под Казанью, с которой начинается трасса М-12 «Восток», сообщает пресс-служба Кремля.
Перед началом встречи председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор Ассоциации международных транспортных перевозчиков Андрей Курушин рассказали Владимиру Путину о развитии автострады.
В этом году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, в следующем — до Тюмени.
Владимир Путин прибыл на 727-й км автомобильной дороги М-12. Туда он добрался на КАМАЗе.
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