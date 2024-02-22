Экс-глава IIHF Рене Фазель оценил церемонию открытия «Игр будущего» в Казани

Фото: Платонов Максим

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель остался доволен церемонией открытия «Игр будущего» в Казани. Его слова передает «Матч ТВ».

— Церемония открытия «Игр будущего» произвела на меня большое впечатление. Просто великолепное технологическое шоу! Мир меняется. Молодежь хочет по‑другому подходить к спорту. Компьютерные игры и киберспорт находятся на подъеме. Идея фиджитал‑игр заключается в том, чтобы привлечь молодых людей к физической активности, не только сидя перед компьютером или играя со своим мобильным телефоном, — поделился впечатлениями Фазель.

Собеседник уточнил, что многие страны желают присоединиться к мировому сообществу фиджитал‑игр. Другие государства также выразили желание провести «Игры будущего» на своей территории.

Торжественная церемония состоялась накануне. Зрителям показали перформанс с участием роботизированных собак, умную библиотеку, а также систему здравоохранения будущего с умными сканерами человеческого тела.

В церемонии открытия турнира приняли участие президент России Владимир Путин и его коллеги из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской.

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