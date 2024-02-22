В первом полугодии 2023/2024 учебного года в Татарстане прошло 16 мероприятий для детей с ОВЗ

За первое полугодие 2023/2024 учебного года в Татарстане прошло 16 мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минобрнауки Татарстана.

Мероприятия были организованы по техническому, туристско-краеведческому и художественному направлениям дополнительного образования. В них участвовали 863 ребенка.

За весь 2022—2023 учебный год в РЦВР организовали 18 мероприятий, которые посетили 1 282 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

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Анна Уржумова