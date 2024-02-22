Сегодня в Казани до -17 градусов
В четверг, 22 февраля, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег.
Днем в столице республики прогнозируется от -11 до -17 градусов. Ветер юго-восточный 2 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -14 до -23 градусов. На дорогах будет гололедица.
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