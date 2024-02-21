Президент России посетил экспозиции на «Играх Будущего»

Президент России Владимир Путин после церемонии открытия первого в истории Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в Казани осмотрел зоны проведения соревнований вместе с лидерами СНГ.

Главы государств посмотрели тренировку по фиджитал-футболу, где пояснения давал известный экс-футболист Андрей Аршавин. Кроме того, вице-премьер Дмитрий Чернышенко показал президентам зону соревнований по игре «Дота 2».

Во время обхода Путин посетил стенд «Школы 21» от Сбера, где ему рассказали об учёбе и проинформировали, что его поручение открыть в 2024 году ещё 10 кампусов выполняется. Как рассказал директор кампуса в Казани Юлия Вершинина, 100% выпускников работают в одних из крупнейших крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапов.

Также Путину рассказали о бесплатном конкурсе «Цифровой марафон», в котором любой житель России старше 18 лет может проверить свои цифровые навыки и развить их.