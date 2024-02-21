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Инвестиционный стратег спрогнозировал курс доллара до конца недели

23:20, 21.02.2024

До конца этой недели курс доллара составит 92 рубля и чуть выше. Такой прогноз дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

— В целом можно констатировать, что геополитический контекст, вызывавший просадку в акциях, намного менее актуален для рубля. Нацвалюту от импульса ослабления защищают меры валютного контроля. Для рубля сейчас более насущны товарно-денежные потоки, а они не обещают серьезных изменений на горизонте ближайших недель. Средняя стоимость барреля Brent в феврале пока лишь на $2 выше январской и на $3,7 — декабрьской, — сказал он в интервью «Газете.Ru».

По его мнению, локально курс рубля может получить поддержку от налогового периода в России, однако наибольший эффект может наблюдаться уже на старте следующей недели, считает собеседник.

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