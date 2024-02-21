«Уникальное мероприятие»: президент Таджикистана оценил «Игры будущего»

В Казани прошла встреча президента России Владимира Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Руководители двух государств встретились в преддверии начала открытия «Игр будущего».

— Уважаемый Владимир Владимирович! Во-первых, большое спасибо за приглашение. Прежде всего, хотел бы поздравить Вас с организацией, проведением Международного турнира «Игры будущего». Это уникальное мероприятие — по-моему, в мире впервые в таком масштабе проводится, — обратился Рахмон к своему российскому коллеге.

Владимир Путин напомнил, что на соревнования в Казань приехали спортсмены из 104 стран.

— Я не буду скрывать, никогда не видел вживую соревнования по этим смешанным видам спорта. Надеюсь, что это будет интересно, — сказал Владимир Путин.

Оба президента посетят церемонию открытия «Игр будущего».