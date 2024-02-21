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Главный тренер «Ак Барса» внес изменения в состав на матч с «Локомотивом»

18:43, 21.02.2024

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес корректировки в состав своей команды на матч регулярного чемпионата КХЛ. Поединок против ярославского «Локомотива» пропустят Артемий Князев, Алексей Марченко и Евгений Свечников.

Хоккеистов заменят Кирилл Адамчук, Максим Быков и Семен Терехов.

«Ак Барс» выйдет на лед в следующем составе:

  • Вратари: Амир Мифтахов (Иван Блашков);
  • Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Артем Лукоянов (к) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;
  • Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
  • Кирилл Адамчук, — Никита Лямкин, Райли Барбер — Вадим Шипачев (а)— Кирилл Петров;
  • Максим Быков, Артем Галимов — Илья Сафонов (а) — Семен Терехов.

Матч между «Ак Барсом» и «Локомотивом» состоится во Дворце спорта в 19.30. Обе команды уже вышли в плей-офф. В случае победы казанская команда закрепится на четвертом месте в Восточной конференции.

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СпортХоккей Татарстан
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