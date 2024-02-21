Главный тренер «Ак Барса» внес изменения в состав на матч с «Локомотивом»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес корректировки в состав своей команды на матч регулярного чемпионата КХЛ. Поединок против ярославского «Локомотива» пропустят Артемий Князев, Алексей Марченко и Евгений Свечников.
Хоккеистов заменят Кирилл Адамчук, Максим Быков и Семен Терехов.
«Ак Барс» выйдет на лед в следующем составе:
- Вратари: Амир Мифтахов (Иван Блашков);
- Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Артем Лукоянов (к) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;
- Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
- Кирилл Адамчук, — Никита Лямкин, Райли Барбер — Вадим Шипачев (а)— Кирилл Петров;
- Максим Быков, Артем Галимов — Илья Сафонов (а) — Семен Терехов.
Матч между «Ак Барсом» и «Локомотивом» состоится во Дворце спорта в 19.30. Обе команды уже вышли в плей-офф. В случае победы казанская команда закрепится на четвертом месте в Восточной конференции.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым