Шавкат Мирзиёев пригласил Владимира Путина в Узбекистан

Президент России Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводят встречу в Казани. Последний выразил уверенность в победе действующего главы государства на предстоящих выборах.

— В Узбекистане уверены в вашей победы. Как мы с вами договорились, один из первых визитов будет в Узбекистан, — обратился Мирзиёев к Путину.

Оба президента намерены посетить церемонию открытия «Игр будущего» в Казани. Она начнется в 19.00.

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