Шавкат Мирзиёев пригласил Владимира Путина в Узбекистан
Президент России Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводят встречу в Казани. Последний выразил уверенность в победе действующего главы государства на предстоящих выборах.
— В Узбекистане уверены в вашей победы. Как мы с вами договорились, один из первых визитов будет в Узбекистан, — обратился Мирзиёев к Путину.
Оба президента намерены посетить церемонию открытия «Игр будущего» в Казани. Она начнется в 19.00.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым