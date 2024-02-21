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Экономист посоветовал владельцам киви-кошельков обратиться в Агентство по страхованию вкладов

20:20, 21.02.2024

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица считает, что владельцам киви-кошельков стоит обратиться в Агентство по страхованию вкладов. Шансы вернуть деньги невелики, но есть вероятность частично возместить средства. Об этом сообщает Газета.ru.

Однако, как отметил экономист, вывести деньги с киви-кошельков не получится.

На 1 января этого года сумма остатков в киви-кошельках составляла около 4,9 млрд рублей, в среднем 355 рублей на кошелек. Всего было 13,8 млн активных кошельков. Ранее Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «КИВИ Банка» (АО). По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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