СМИ: Danone хочет продать российский бизнес татарстанской компании
Руководство французской Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, хочет продать российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан». Она принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, ссылается RT на Financial Times.
Уточняется, что директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев в письме главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву сообщил, что руководство компании согласно выплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение российских активов Danone.
Французская компания отказалась от комментариев.
В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества. Должность генерального директора российской компании Danone занял заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.
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