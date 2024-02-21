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Экономика

СМИ: Danone хочет продать российский бизнес татарстанской компании

12:38, 21.02.2024

Руководство французской Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, хочет продать российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан». Она принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, ссылается RT на Financial Times.

Уточняется, что директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев в письме главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву сообщил, что руководство компании согласно выплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение российских активов Danone.

Французская компания отказалась от комментариев.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества. Должность генерального директора российской компании Danone занял заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

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ЭкономикаИнвестиции Татарстан
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