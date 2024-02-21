Котировки QIWI обрушились почти на 50%

Расписки QIWI ускорили снижение на Московской бирже почти на 50%. Об этом свидетельствую данные торгов.

В 12.05 котировки компании упали с 480 рублей до 253 рублей. Сейчас расписки QIWI торгуются в пределах 275 рублей. Падение за несколько часов составило 42,93%.

Из-за обвала Мосбиржа вводила дискретный аукцион по указанным распискам. После возобновления торгов падение бумаг продолжилось.

Сегодня Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» (АО) на осуществление банковских операций. Как объяснил регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Агентство по страхованию вкладов начнет выплачивать компенсации вкладчикам «КИВИ Банка» не позднее 6 марта 2024 года. Страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 млрд рублей.

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