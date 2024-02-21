Сегодня «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом»

Казанский «Ак Барс» сегодня сыграет на домашней арене с ярославским «Локомотивом». Матч начнется в 19.30 по местному времени.

Из-за проведения «Игр будущего» команды вновь сыграют во Дворце спорта.

В предыдущем матче с «Локомотивом» «барсы» потерпели поражение со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил нападающий Илья Сафонов.

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился своими ожиданиями перед встречей с «Локомотивом»:

«Локомотив» — системная и дисциплинированная команда, с которой не так просто играть. Проиграли им в Ярославле, хотим взять реванш.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков