Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков
Qiwi заблокировала пополнение и вывод средств с кошельков, убедился корреспондент редакции «Реальное время».
Это произошло по причине того, что Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «КИВИ Банка» (АО). По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации.
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