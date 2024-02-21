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Экономика

Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков

10:53, 21.02.2024

Qiwi заблокировала пополнение и вывод средств с кошельков, убедился корреспондент редакции «Реальное время».

Это произошло по причине того, что Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «КИВИ Банка» (АО). По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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