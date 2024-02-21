Amazon войдет в состав индекса Dow Jones с 26 февраля

Вместо аптечной сети Walgreens Boots Alliance в состав индекса 30 крупнейших компаний США Dow Jones Industrial Average войдет Amazon. Изменения в составе индекса вступят в силу до начала торгов 26 февраля.

Включение акций Amazon отражает «меняющийся характер американской экономики» и увеличивает вес розничной торговли в индексе. Также с 26 февраля акции Uber Technologies Inc. войдут в индекс Dow Jones Transportation Average, где они заменят JetBlue Airways Corp.

Возможно, данное решение продиктовано экономическими соображениями, поскольку в начале года Amazon обошел Apple в рейтинге самых дорогих брендов, заняв первое место. Лидерство американская компания установила, несмотря на потерю $51 миллиарда за год.

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Разиль Самигуллин