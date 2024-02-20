Министр молодежи Татарстана принял участие в подведении итогов программы модернизации детских лагерей

Председатель Совфеда федерального собрания России Валентина Матвиенко провела мероприятие по подведению итогов второго этапа программы улучшения инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. В видеоконференции приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов и представители регионов, которые реализуют данную программу. Татарстан представил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Валентина Матвиенко отметила, что учрежденный Советом Федерации проект превзошел все ожидания. Она также отметила: — Мы видим это и по количеству поступающих заявок от субъектов Федерации, и по многочисленным положительным откликам, которые приходят из регионов. Но самое главное, что самим ребятам нравятся эти новые корпуса, а родители знают и уверены, что их дети отдыхают в хороших, комфортных условиях.

Важность данной программы также отметил Сергей Кравцов, добавив, что благодаря ей в детских центрах республики отдохнуло детей больше, чем ранее, в 2022 году, а именно на 200 тысяч человек. Он также резюмировал, что был определен единый стандарт для объектов программы. А именно, высокие требования по оформлению пространств, дизайну и обеспечению безопасности. Во втором этапе программы приняли участие 16 регионов и построено 40 новых жилых корпусов в детских лагерях.

Ринат Садыков отметил, что по итогам конкурса Татарстан получил более 36 миллионов рублей на постройку двух корпусов в лагере «Чайка» Тетюшского района. Он также добавил, что в рамках программы «Лето — детям» лагерю «Чайка» было выделено 50 млн рублей. Благодаря данной поддержке в лагере удалось создать условия отдыха на более высоком уровне.

Ранее в начале февраля сообщалось, что В Татарстане в этом году начнут реализовывать первый этап проекта по созданию палаточных лагерей для детей в формате глэмпингов. Об этом заявил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков на итоговой коллегии ведомства.

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Разиль Самигуллин