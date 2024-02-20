Цена Ethereum впервые с апреля 2022 года протестировала отметку $3000

Цена Ethereum впервые с 12 апреля 2022 года поднялась выше $3000. Курс биткоина вплотную приблизился к $53 000, максимум — $52 985 на бирже Binance, рекорд с ноября 2021 года. Ethereum, вторая по объему рыночной капитализации криптовалюта, в последнее время по темпам роста она обогнала даже биткоин.

Ранее сообщалось, что в начале года курс биткоина достигал $48,9 тыс., но после этого криптовалюта снизилась примерно на 20%. Ее курс находился в диапазоне $42—43 тыс. без существенной волатильности. Совсем недавно биткоин снова начал расти.

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Разиль Самигуллин