Россия в феврале в полной мере выполнит обязательства перед ОПЕК+

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что производство бензина пятого класса с начала года снизилось на 1,7—1,8% из-за внеплановых ремонтных работ. В качестве примера он привел нижегородский НПЗ «Лукойла», где ремонт займет несколько месяцев. Для стабилизации ситуации другие заводы увеличили производство бензина на 5%.

В конце прошлого года сообщалось, что страны ОПЕК+ достигли предварительной договоренности о сокращении нефтедобычи минимум на 1 млн баррелей в сутки. Уточняется, что новые сокращения нефтедобычи ОПЕК+ потенциально могут лишить рынок до 2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В конце прошлого года истекало добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки и экспорта Россией на 300 тыс. баррелей в сутки.

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Разиль Самигуллин