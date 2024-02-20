В России от алкоголя умерло более 500 тысяч человек за последние десять лет

По данным Росстата, за 2012—2022 годы в России по причинам, связанным с алкоголем, умерло более 500 тысяч человек.

Эксперты оценивают минимальный ущерб для экономики страны от употребления алкоголя в 5 триллионов рублей в год, что составляет 1,5% недополученного ВВП. В эту сумму входят снижение производительности, дополнительные медицинские расходы, преждевременная смертность, а также вовлеченность в криминальную деятельность и причинение вреда третьим лицам.

Доходы бюджета России от продажи алкогольной продукции в 2019 году составили 372,4 миллиарда рублей.



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Нафиса Миннехузина