В Набережных Челнах могут увеличить финансирование программы развития культуры

Власти Набережных Челнов могут увеличить финансирование муниципальной программы развития культуры в городе на 2023—2025 годы с 1,36 до 1,55 млрд рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

В этом году на программу направят 483,3 млн рублей вместо 413,3 млн рублей. До 489,4 млн рублей вырастут расходы и в следующем году. Ранее на эти цели в 2025 году планировали выделить 418 млн.

Финансирование увеличат в подпрограммах, которые посвящены развитию библиотечного дела, музейного дела, муниципальных театрально-зрелищных, концертных, культурно-досуговых учреждений и т.д.

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