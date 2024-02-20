Складской бум в Татарстане: объем сделок превысил 400 тыс. кв. м

Фото: Платонов Максим

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги развития сегмента складской недвижимости в Республике Татарстан. В 2023 году объем сделок с качественными складскими помещениями в регионе достиг рекордных 401 тыс. квадратных метров, что является самым высоким показателем среди регионов России (за исключением Московского региона и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью).

На конец года в Татарстане не осталось свободных складских площадей для аренды. В 2023 году был введен в эксплуатацию только один объект, построенный для компании Ozon.

Средневзвешенная ставка аренды за год выросла на 51% и составила 7 700 рублей за квадратный метр в год (triple net). Диапазон ставок аренды на строящиеся объекты класса А и проекты формата build-to-suit составляет 8 500—9 000 рублей за квадратный метр, что в среднем на 60% выше, чем в конце 2022 года.

Общий объем складской недвижимости в республике по итогам 2023 года составляет 1,1 млн кв. м. Основная часть предложения (52%) находится в Казани. Доля объектов, построенных для свободной аренды или продажи, составляет 55% от общего объема предложения, но все объекты уже заняты.

В регионе девелоперская активность находится на низком уровне. В прошлом году в эксплуатацию был введен только складской комплекс, а именно вторая фаза распределительного центра Ozon в Зеленодольске, построенного под нужды онлайн-ретейлера. Общая площадь объекта составила 38 тыс. кв. м.

В 2021 году общий объем сделок не превышал 50 тысяч кв. м, но через два года он достиг отметки 401 тысячи кв. м. Основной спрос в 2023 году пришелся на компании из сегмента онлайн-ретейла (73% от общего объема сделок).

В 2023 году в Татарстане до нуля сократилась доля свободных площадок от общего объема предложений — пустующие склады в регионе отсутствовали.

По причине отсутствия свободных помещений стоимость аренды одного квадратного метра складской недвижимости класса А в Татарстане увеличилась на 51% и выросла до 7 700 руб. за кв. м в год. Диапазон запрашиваемых ставок аренды на возводящиеся помещения класса А и проекты в формате build-to-suit составляет 8 500—9 000 руб./кв. м/год, что в среднем на 60% выше, чем в конце 2022 года.

Также ввод спекулятивных помещений ожидается в Татарстане в ближайшие пару лет. Общая площадь строящихся сооружений составляет 80 тыс. кв. м, кроме того, ожидается ввод в эксплуатацию 200 тыс. кв. м в течение 2024—2025 годов. Но даже этого не хватит для покрытия нынешнего объема запросов в регионе.

Константин Фомиченко, партнер и региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group, отметил, что минимальный объем свободного предложения качественных складских помещений на рынке Татарстана, который наблюдается последние три года, сформировался из-за растущего количества сделок и ограниченного числа строящихся спекулятивных объектов в регионе. Он также подчеркнул, что Казань как крупный логистический хаб с объемом складской недвижимости более одного миллиона квадратных метров остается выгодной локацией для реализации новых спекулятивных проектов.

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Разиль Самигуллин