Эвана Гершковича оставили под стражей
Московский городской суд отклонил апелляцию Эвана Гершковича на постановление Лефортовского районного суда о продлении меры пресечения. Журналиста американского издания The Wall Street Journal оставили под стражей до 30 марта 2024 года, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
В конце марта стало известно, что ФСБ России задержала американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя СМИ силовики взяли в Екатеринбурге. По данным ФСБ, корреспондент занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Такое задание ему поручила американская сторона. Отмечалось, что Гершковича задержали при передаче секретных документов.
В апреле администрация США ввела санкции против ФСБ России «за неправомерное задержание американских граждан».
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