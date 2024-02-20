В сфере строительства создано почти 100 тысяч рабочих мест

За счет реализации проектов с использованием инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов в жилищном строительстве в 2022—2023 годах было создано почти 100 тысяч новых рабочих мест. Эти кредиты позволили привлечь в отрасль 1,8 трлн рублей внебюджетных инвестиций и ввести в эксплуатацию 17 млн квадратных метров жилья.

До конца 2025 года между 83 регионами будет распределен 1 трлн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию более 950 проектов и мероприятий в области строительства и модернизации инфраструктуры.

В 2023 году был запущен механизм специальных казначейских кредитов, который стал продолжением программы инфраструктурных бюджетных кредитов. На эти кредиты в объеме 190 млрд рублей запланирована реализация проектов в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обновление автобусных парков регионов и мастер-планы городов Дальнего Востока.

Сегодня, 20 февраля, аналитики hh.ru представили рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства. Возглавила рейтинг Республика Татарстан с 77,42 балла. На одну вакансию здесь приходится 3,3 резюме. Предлагаемая зарплата составляет в среднем 59 600 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 14 317 рублям.

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Разиль Самигуллин