Россия выкупила у иностранных лизингодателей более 160 самолетов

На деньги ФНБ российские перевозчики из парка западных компаний приобрели 165 самолетов. Несмотря на санкции 2022 года, это примерно 40% из всех воздушных судов, оставшихся в России. При этом отмечается, что отведенный лимит на покупку в 300 млрд рублей исчерпан полностью.

Не стоит рассматривать вариант присвоения всех самолетов исключительно из-за их местоположения, поскольку самолетам приходилось бы летать в заграничные рейсы, где мог последовать арест. Выкупленные лайнеры будут оформляться на компанию Росавиация, а позже снова продаваться в лизинг перевозчикам.

Исходя из данной сделки, больше всех бортов получил «Аэрофлот» — 93 самолета, компании S7 Airlines досталось 45 бортов, «Уральским авиалиниям» — 19 воздушных судов. Оставшаяся техника будет распределена между более мелкими компаниями. Ранее, в начале февраля, сообщалось, что завершился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214. Вылет состоялся из подмосковного аэропорта Жуковский, приземлился самолет в Сочи.

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Разиль Самигуллин