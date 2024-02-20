Стрела автокрана насмерть раздавила рабочего в Альметьевске

Утром во вторник, 20 февраля, в Альметьевске погиб 46-летний слесарь ООО «Новые технологии». Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, во время выгрузки металлических труб мужчину придавило стрелой автокрана.

От полученных травм рабочий скончался еще до приезда медиков. На место происшествия выехал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов.

— Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение требований законодательства об охране труда на предприятии и при наличии оснований примет меры реагирования, — рассказали в прокуратуре.

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