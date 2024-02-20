Бывший замглавы челнинского исполкома стал заместителем начальника инспекции Госстройнадзора Татарстана

Бывший заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Айрат Ганиев стал заместителем начальника инспекции государственного строительного надзора Татарстана. Распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Официально в должность Ганиев вступил 19 февраля.

Айрат Ганиев родился в Набережных Челнах. В мае 2017 года он попал в исполком Челнов. Спустя пять лет стал замначальника руководителя исполкома. На этом посту он сменил Ильмира Исхакова.

В октябре прошлого года начальником инспекции в Госстройнадзоре республики стал Вали Назмеев. В его подчинении находятся первый заместитель и два заместителя.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».