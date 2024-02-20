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Сергей Лавров встретился с президентом Кубы

08:16, 20.02.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Сергей Лавров в понедельник начал поездку по странам Латинской Америки. Глава МИД России прибыл на Кубу, где он уже встретился с коллегой Бруно Родригесом.

— Сергея Лаврова принимает президент Кубы, — сообщила Мария Захарова.

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Нафиса Миннехузина
Общество
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