Сергей Лавров встретился с президентом Кубы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.
Сергей Лавров в понедельник начал поездку по странам Латинской Америки. Глава МИД России прибыл на Кубу, где он уже встретился с коллегой Бруно Родригесом.
— Сергея Лаврова принимает президент Кубы, — сообщила Мария Захарова.
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