В Саранске 20-летняя репетитор по английскому языку стала жертвой мошенника

В полицию Саранска обратилась 20-летняя девушка, работающая репетитором по английскому языку. Неизвестный мужчина, пожелавший воспользоваться ее услугами, обманным путем украл с банковской карты девушки 48 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Неизвестный позвонил девушке и попросил продиктовать реквизиты ее банковской карты, чтобы перевести на нее оплату за полный курс занятий. Девушка назвала собеседнику все данные, а также пришедший в смс код.

Сейчас полицейские выясняют личность мошенника.

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Нафиса Миннехузина