Команда Cloud9 обыграла команду Pera Esports со счетом 13-3

Команда Cloud9 обыграла команду Pera Esports со счетом 13-3.

За Cloud9 играет казанский киберспортсмен Денис Electronic Шарипов. А сама команда играет без постоянного снайпера, что добавляет сложности в ведении игры.

Сегодня команда сыграет второй матч в рамках отборочных на первый PGL Major по CS2, в 21.30 с командой Apeks.

Ранее российская команда Team Spirit обыграла команду ENCE со счетом 13-0.

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Нафиса Миннехузина