«Ак Барс» уступил «Металлургу» в гостевом матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» уступил магнитогорскому «Металлургу» в «ретроматче» регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:1).
На девятой минуте первого периода счет открыл нападающий «Металлурга» Александр Петунин. Казанцы сравняли счет лишь в третьем периоде — Райли Барбер прервал свою длившуюся с середины января безголевую «засуху.
За 5 минут до окончания третьего периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров в результате контратаки вывел команду вперед. Эта шайба стала победной в матче.
«Ак Барс» остался на четвертой строчке Восточной конференции КХЛ с 80 очками после 65 сыгранных матчей.
Следующий матч «барсы» проведут в Казани. 21 февраля в 19.30 «Ак Барс» во Дворце спорта примет ярославский «Локомотив».
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