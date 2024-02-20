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Татарстанцам стали чаще дарить на 23 Февраля товары для умного дома

10:30, 20.02.2024

Татарстанцам стали чаще дарить на 23 Февраля товары для умного дома, об этом эксклюзивно «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Ozon.

В республике перед Днем защитника Отечества начали набирать популярность товары категории «Умный дом», комплектующие для ПК, фото- и видеокамеры.

Штучные продажи в данных категориях выросли:

  • в категории «Умный дом» на 176%;
  • в категории «Комплектующие для ПК» на 100%;
  • в категории «Фото- и видеокамеры» на 100%.

— Набирают популярность товары «умный дом», комплектующие для ПК и фото- и видеокамеры, продажи которых в штучном выражении возросли на 176%, 100% и 100% соответственно, — отмечают в «Озоне».

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    Нафиса Миннехузина
    Общество Татарстан
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