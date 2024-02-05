«Вторичка» дешевеет, «первичка» дорожает: как меняется рынок жилья в Казани

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вторичное жилье

Сегодня продавцам вторичного жилья на рынке совсем непросто. Спроса на предложения нет, а цены также падают вниз. Причиной этому могут быть разные обстоятельства. По мнению эксперта, вторичное жилье в цене поднимется только в случае, если рубль упадет, а доллар резко начнет расти.

— Мы видим, что рынок падает. Падает он потому, что очень существенно снизился спрос. Во-первых, ипотека: как правило, 60% и более сделок совершались именно по ней. Но 18—19% ежемесячного платежа становятся неподъемными для покупателей квартиры. Тем более человек, который купил ее, понимает, что с каждым днем она дешевеет, — поделилась с «Реальным временем» Анастасия Гизатова, руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом.

Также предложений по вторичному жилью на рынке меньше, потому что в основном его покупают за наличные деньги. В банках не торопятся убирать наличку, поэтому большое количество людей остается на депозитах из-за хороших условий. Именно по этой причине продавцы не готовы снижать цену, они просто убирают квартиру с продажи.

Проще и дешевле покупать за Казанью или же в других городах Татарстана. Там средняя стоимость одного квадратного метра жилья не превышает 60—70 тысяч рублей. Самые дорогие предложения в крупных городах Татарстана: Нижнекамске, Набережных Челнах, а также в Альметьевске и Алексеевском районе. Там за один квадратный метр жилья нужно будет отдать порядка 90—110 тысяч рублей. В тех же проблемных Куюках квартиры в разы дешевле, чем в столице республики.

Первичное жилье

Рынок первичного жилья рос и будет расти за счет госпрограмм, поддерживающих застройщиков. До момента, пока низкие ставки не прекратят свое существование, и спрос, и предложения будут. В случае если низкие ставки по первичному жилью уберут, «вторичка» станет привлекательнее из-за того, что цена будет ниже на 1 миллион и больше.

Те рекорды, которые были в ноябре и декабре, недостижимы для новостроек, потому что те, кто могут купить, они вкладывают деньги в депозиты и не видят смысла вкладываться в новостройки, поэтому активность покупателей снизилась.

— Но при этом мы можем наблюдать активность со стороны работников в IT-сфере, потому что ряд банков выбрали лимит и прекращают прием заявок. Соответственно, это может подтолкнуть их к покупке жилья. Так мы можем наблюдать, что одна группа покупателей уходит, а другая активно стремится к сделкам. Но количество сделок даже близко не подходит к рекорду ноября или декабря, — считает Анастасия Гизатова.

Из-за того что программу «Семейная ипотека» продлили, покупатели ищут подходящие им предложения, и поэтому спрос становится меньше, но это не мешает рынку первичного жилья быть дороже, чем вторичного.

Ранее аналитики компании «Этажи» заявили, что цены на вторичное жилье по России растут. Однако, по мнению Анастасии Гизатовой, сравнивать цены крупных и малых городов бессмысленно. Даже если взять Казань и остальные города Татарстана, то цены за квадратный метр жилья сильно отличаются. Если в столице республики за квадратный метр нужно заплатить 250 тысяч рублей, то в других районах эта цена колеблется от 20 тысяч до 110 тысяч рублей.

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Нафиса Миннехузина