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В Казани наблюдаются пробки в девять баллов

08:10, 19.02.2024 1
В Казани наблюдаются пробки в девять баллов
Фото: realnoevremya.ru/скриншот Яндекс Карт

В Казани, Салмачах и Куюках наблюдаются 9-балльные пробки. Сильно загружен въезд в Казань со стороны Мамадышского тракта. Также там замечено четыре ДТП.

Транспортное происшествие произошло и на улице Мира в сторону Казани. В этом направлении и на Сибирском тракте образовалась пробка от развязки с трассой М-7. Также движение затруднено в центре города.

Ранее в редакцию «Реального времени» обращались жители казанских поселков с просьбой изменить маршрут автобуса №94 или сделать на нем пересадку. Местные отмечают, что движение общественного транспорта на этом участке социально не ориентировано.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    Выпало немного снега, никто его не убрал - получилась каша под колесами, резко упало сцепление с дорогой. Водители стали или осторожничать - упала скорость, или не стали - попали в аварию. Сцепление с дорогой - главный фактор на дорогах, но его никто не контролирует, гололедица на дорогах Казани - это норма.
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