В Казани наблюдаются пробки в девять баллов

В Казани, Салмачах и Куюках наблюдаются 9-балльные пробки. Сильно загружен въезд в Казань со стороны Мамадышского тракта. Также там замечено четыре ДТП.

Транспортное происшествие произошло и на улице Мира в сторону Казани. В этом направлении и на Сибирском тракте образовалась пробка от развязки с трассой М-7. Также движение затруднено в центре города.

Ранее в редакцию «Реального времени» обращались жители казанских поселков с просьбой изменить маршрут автобуса №94 или сделать на нем пересадку. Местные отмечают, что движение общественного транспорта на этом участке социально не ориентировано.



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Разиль Самигуллин