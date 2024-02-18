Нацпарк «Нижняя Кама» отсудил землю у садовода из СНТ под Набережными Челнами
Решением суда национальному парку «Нижняя Кама» вернули в собственность землю, самовольно захваченную садоводом СНТ «Прибрежный» под Набережными Челнами.
Как сообщает Chelny-biz, на дачник на площади 659 квадратных метров (участки являются смежными) построил баню и хозяйственный блок. Нацпарк подал иск, в котором требовал демонтажа построек в течение двух недель. Садовод подал встречный иск с требованием признать за ним право собственности на спорный земельный участок в силу приобретательской давности. Как утверждал ответчик, он приобрел дачу, к которой уже относились баня, бассейн и забор.
Тукаевский районный суд принял решение в пользу «Нижней Камы». Садоводу необходимо устранить препятствия в пользовании земельным участком.
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