Тела двоих мужчин были обнаружены в гараже в Бугульме

Фото: скриншот realnoevremya / t.me/ruslan_galiev111

В Бугульме в одном из гаражных боксов нашли тела двоих мужчин, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительной информации, мужчины арендовали гараж на улице Никитина, чтобы отремонтировать автомобиль. Причиной смерти могло стать отравление выхлопными газами от работающей машины. Отмечается, что ворота гаража были заперты изнутри.

Тела обнаружила владелица помещения сегодня около 18.40 после того, как мужчины перестали отвечать на звонки. Удалось установить личность одного из погибших — это местный житель 2003 года рождения.



На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Следственные органы проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

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Галия Гарифуллина