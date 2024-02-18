Посольство России в Шри-Ланке: угрозы для туристов на острове нет

Сейчас на Шри-Ланке нет угрозы жизни и здоровью иностранных туристов, заявили в посольстве России. Ранее переехавших на остров россиян призвали задуматься о возвращении на родину.

— В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину, — говорится в сообщении.



Один из таких инцидентов произошел в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel на юге Шри-Ланки. Три российских туристки обратились в диппредставительство с жалобой на домогательства сотрудников, приведших к драке с участием проживающего на острове россиянина. Отмечается, что это не первое происшествие в данном отеле.

Как рассказал пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров, полиция начала расследование. Он также сообщил, что вступившийся за девушек россиянин заключил мировое соглашение с местным жителем.



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Галия Гарифуллина