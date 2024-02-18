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Сбой в работе Telegram произошел из-за проблемы внутренней инфраструктуры сервиса

16:15, 18.02.2024

17 февраля пользователи Telegram сообщали о сбоях в работе мессенджера. Число жалоб на сервисе сбой.рф превысило 10 тысяч.

Причиной сбоев в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) предварительно назвали проблему внутренней инфраструктуры сервиса.

— Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. По предварительной информации, он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию, — сказано на сайте ЦМУ ССОП.

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Галия Гарифуллина
Происшествия
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