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Происшествия

В Казани белый «Мерседес» сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся

14:11, 18.02.2024 1

Сегодня на пешеходном переходе на улице Чистопольской водитель автомобиля «Мерседес» белого цвета сбил девочку и скрылся с места ДТП.

Девочку вместе с мамой увезли на скорой. По информации из открытых источников, на месте работает ГИБДД.

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ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:41
    по камерам найдут все равно
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